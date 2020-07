Само неколку дена по завршницата на сезоната во Премиер лигата веќе се појави дизјанот за новата топка со која ќе се играат натпреварите следната сезона.

И во новата сезона средбите во најелитното натпреварување на Островот ќе се играат со топките на „Најк“.

💥 Pace, precision and explosiveness.

Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball? 🎯

Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove 👉 https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC

— Premier League (@premierleague) July 29, 2020