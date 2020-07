Шпанскиот тенисер Роберто Баутиста-Агут потпиша договор со фудбалскиот клуб Виљареал. Логото на тимот ќе биде на неговите маички со кои ги игра натпреварите на АТП турнирите.

Роберто Баутиста-Агут (32) е 12. на АТП ранг листата, има 9 титули во синглови, а како дете Шпанецот играл фудбал професионално и ги бранел боите на младинската екипа на Виљареал.

Son muchos años vinculado al @VillarrealCF ! Muy contento de llevar su escudo allí donde juegue!⁣ 🎾

⁣

I have been linked to #VillarrealCF since I was a child! Happy to play with its badge⁣ from now on 💛

