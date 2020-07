Кога Реал Мадрид е во прашање нема утка во дизајнот на дресот, а посебно кога тој е дизајниран од Адидас. Па така комбинацијата Адидас – Реал Мадрид и овојпат се покажа како совршена. Ова е новиот дрес на Реал Мадрид за следната сезона, поточно домашниот дрес, додека гостинската гарнитура е во розево.

Се е на место, едноставно фантастично, се знае кој ги има најубавите дресови во фудбалскиот свет.

Real Madrid have just dropped their home and away shirts for next season and they’re fire. 🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/TSjrAVQlQh

— Football Tweet (@Football__Tweet) July 31, 2020