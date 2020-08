Освен што дојдоа до нов рекорд во ФА Купот освојувајќи го пехарот на најстарото светско фудбалско натпреварување, „топчиите“ запишаа уште неколку историски постигнувања со вечерашната победа од 2:1 над екипата на Челзи.

Вечерашната победа над градскиот ривал, за менаџерот на Арсенал, Микел Артета значеше ново историско постигнување. Имено, тој стана првиот човек кој со Арсенал успеал да го освои ФА Купот и како капитен и како менаџер на тимот.

1 – Mikel Arteta is the first person to win the FA Cup with Arsenal as both a captain and a manager. Leader. #FACupFinal #ARSCHE pic.twitter.com/RcP0MxYGPz

— OptaJoe (@OptaJoe) August 1, 2020