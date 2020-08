Ништо ново. Мерцедес уште еднаш доминантен сезонава. Четврта трка – четврта нивна победа, а четврта како нивни возачи се качуваат на највисокото место на подиумот. Денеска на трката на „Силверстоун“ триумф на Луис Хамилтон што е негов трет триумф по ред сезонава, а седма победа на најпопуларната патека во Британија. Интересно е што Хамилтон имаше пех во финишот кога предните гуми му се дупнаа, но и со такви успеа да мине прв низ целта.

Второто место го освои Макс Ферстапен од Ред Бул Рејсинг, а третото место му припадна на Шарл Леклер од Ферари. Топ 5 ги комплетираа Рикардо и Норис.

Клупскиот колега на Хамилтон, Валтери Ботас беше втор на два круга до крајот но необјасниво падна дури на 11 позиција.

Yeah, Lewis Hamilton won the British Grand Prix with a tyre that looks like THAT. He can’t quite believe it either! #BritishGP pic.twitter.com/SbAJMOe6Bg

