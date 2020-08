Италијанската Серија А во текот на изминатата сезона покажа дека не треба да се поврзува само со дефанзивна игра. Бројот на погодоци во калчото за штотуку завршената сезона е 1154, или во просек, 3,04 по натпревар. Овој статистички показател ја става италијанската Серија А меѓу најефиканските шампионати од оние кои се наоѓаат во ТОП 5 првенствата на Стариот континент.

Покрај тоа, ова е четвртото најдобро достигнување во историјата на првенството. Единствените сезони со повеќе голови биле од пред околу 70 години – 1949/50 со 1265 голови, 1947/48 со 1200 голови и 1950/51 со 1192 голови.

Колку за споредба, калчото оваа сезона е првенство во кое имаше најмногу постигнати голови во споредба со Премиер лигата (1034), Бундеслигата (982) и Ла Лига (942).

1154 – There have been 1154 #SerieA goals in the 2019/20 campaign: only three Italian top-flight seasons have seen more. Storm. pic.twitter.com/t2So05tpDz

