Македонскиот младински репрезентативец Агон Елези ќе игра во Португалија. Неговиот нов клуб е Боависта со кого ќе потпише тригодишен договор, пренесува португалскиот „Рекорд“. А клубот, инаку некогашен португалски шампион, за услугите на овој 19-годишен фудбалер ќе му плати на Скендербег 400.000 евра.

Елези е поранешен играч на Влазрими и на Шкупи.

AGON ELEZI – REFORÇO PARA O MEIO-CAMPO DO BOAVISTA

Jovem de 19 anos, Internacional Sub-21 pela Macedónia do Norte, jogava na Albânia ao serviço do KF Skënderbeu.

22 jogos na época 2019/2020

