Фулам по пауза од една сезона се враќа во Премиер лигата. Лондонскиот тим од „Крејвен Котиџ“ успеа во финалето на плеј-офот на „Вембли“ да го совлада соседот Брентфорд со 2:1 и да им го уништи сонот на „пчеличките“ за место во елитната англиска лига после преку седум децении.

Фулам стигна до триумф во продолженијата. Во регуларниот дел немаше погодоци, а во 105. минута Џо Брајан од слободен удар од голема далечина го совлада противничкиот голман. Тоа беше лоша проценка на Раја кој очекуваше нафрлување, а Брајан шутираше директно и топката заврши во мрежата.

Во 118 минута одново Брајан реализираше и веќе Фулам славеше победа и место во Премиер лигата. Во последните секунди Далсгард само го ублажи поразот на Брентфорд.

Да кажеме дека Брајан е првиот фудбалер со два гола во плеј-оф финале за влез во Премиер лигата после Скот Синклер кој реализираше хет-трик за Свонси во 2011 година.

Фулам за оваа победа и враќањето во Премиер лигата ќе инкасира околу 135 милиони фунти како награда и од телевизиските права.

Joe Bryan has taken Fulham back to the PL. Brentford let a LB score a brace😂🤣

