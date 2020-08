Американецот Вили Џексон е ново засилување за екипата на Кожув. Како што објавија кошаркарските портали, станува збор за кошаркар кој својот прв професионален договор ќе го има со гевгелискиот состав.

Џексон минатата сезона ја помина во НЦАА Дивизија I каде настапуваше за Универзитетот Толедо. Во премиерната сезона во сениорско друштво Џексон имаше просек од 12, 3 поени и 12 скока по меч.

Willie Jackson, a rookie forward from Toledo, is signing his first pro deal with Kozuv in North Macedonia, a source told @Sportando. In his senior year, he was 3rd in the entire NCAA D1 in rebounds with 12.0 per game and 6th in double-doubles with 19 in 32 games.

