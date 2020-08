По пауза од речиси пет месеци, сезоната во европските клупски турнири продолжува денеска. Веќе денеска се враќаат 4 меча од осминафиналето на Лигата на Европа. Три од нив се реванши, а Интер и Хетафе сепак ќе одиграат само еден меч од кој ќе се одреди патникот во четврфиналето.

„Нероаѕурите“ и Шпанците ќе се сретнат на „Фелтинс арената“ во Гелзенкирхен, во дуел кој е од исклучително значење за тренерот на Италијанците, Антонио Конте, кому натамошниот престој во Милано му зависи од завршницата на сезоната во европските купови. Меѓу фаворитите за освојување на Лигата на Европа е и Манчестер Ј., кој вечерва го пречекува австриски ЛАСК по убедливите 5:0 кој ги донесе од мечот одигран на гости, па Солскјер и момците можат да бидат мирни во очекувањето на четврфиналените пресметки.

Затвоа многу повозбудливо ќе биде оваа вечер во Копенхаген, каде турскиот шампион Истанбул Башакшехир гостува против ФК Копенхаген со предност од 1:0 од првиот меч, и на дуелот во Украина, каде Шахтјор со предност од 2:1 го дочекува бундеслигашот Волфсбург. Волфсбург нема одиграно официјален натпревар од 27 јуни, но Оливер Гласнер и неговите фудбалери се за гостувањето во Киев.

🙌 It’s been a long wait but… WE’RE BACK! 🎉

Which game are you most looking forward to? 🔥⁣@UKEnterprise | #UELFixtures

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 5, 2020