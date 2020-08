По вечерашните реванш пресметки со Челзи и Наполи, екипите на Баерн (М) и Барселона по рекорден 18-ти пат се во четврфиналната фаза од најквалитетното европско клупско натпреварување.

Ова е вистински рекорд во Лигата на шампионите, затоа што еден од најтрофејните тимови на Стариот континент, а воедно и во Лигата на шампионите, Реал (М) има само 16 пласмани меѓу осумте најдобри.

📈 – @FCBarcelona and @FCBayern both progress to the Champions League quarter-finals for the 18th time, a competition record. Real Madrid follow on 16 CL quarter-final appearances (quarter-final stage introduced in 1994/95). #UCL

— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 8, 2020