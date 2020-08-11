И тоа е можно во фудбалот. Роман Широков, некогашниот руски репрезентативец се “прослави“ и тоа како. Скандалозен потег на Широков за кој бруи цел фудбалски свет.

Имено тој на еден пријателски и хуманитарен натпревар крвнички го изнатепал судијата. Потег за секаква осуда. Причината за ваков излив на лудило е тоа што Широков добил црвен картон неколку минути претходно. Погледнете од видеото што навистина се случило.

Широков прво му удира бокс на несреќниот судија, а потоа додека овој лежи долу на теренот буквално го клоца.