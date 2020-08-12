Меѓународната ракометна федерација (ИХФ) денеска го објави списокот на судии за натпреварувачката 2020/2021 година. Меѓу 62 пара судии кои ќе работат на ИХФ натпреварувањата, се најдоа и македонските судии, Ѓорѓи Начевски и Славе Николов.
Нашиот најдобар судиски пар е еден од 50-те машки парови кои се најдоа на ИХФ листата. Покрај нив има и 12 женски судиски двојки.
IHF Referee List 2020/21
|Continent
|Country
|Referee couple
|CAHB
|ALG
|BELKHIRI Youcef / HAMIDI Sidali
|SCAHC
|ARG
|GRILLO Julian / LENCI Sebastián
|SCAHC
|ARG
|BURGOS Ruben / DELGADO Gonzalo
|SCAHC
|ARG
|PAOLANTONI Maria Ines / GARCIA Mariana
|EHF
|AUT
|BRKIC Radojko / JUSUFHODZIC Andrei
|EHF
|AUT
|BOLIC Denis / HURICH Christoph
|EHF
|BIH
|KONJICANIN Amar / KONJICANIN Dino
|EHF
|BLR
|KULIK Siarhei / NABOKAU Dzmitry
|EHF
|BUL
|DOYCHINOV Georgi / GORETSOV Yulian
|SCAHC
|BRA
|MAGALHÃES Daniel
|AHF
|BRN
|ALMAWT Hussain / ALMARHOON Sameer
|AHF
|CHN
|CHENG Yufeng / ZHOU Yunlei
|EHF
|CRO
|GUBICA Matija / MILOSEVIC Boris
|EHF
|CRO
|LONCAR Davor / LONCAR Zoran
|EHF
|CZE
|HORACEK Vaclav / NOVOTNY Jiri
|NACHC
|CUB
|REYES Raymel / ZUÑIGA Alexys
|EHF
|DEN
|CHRISTIANSEN Karina / HANSEN Line Hesseldal
|EHF
|DEN
|HANSEN Mads / MADSEN Jesper
|CAHB
|EGY
|EMAM Alaa / HEDAIA Hossam
|CAHB
|EGY
|ELSAIED Yasmina / ELSAIED Heidy
|EHF
|ESP
|RALUY Oscar / SABROSO Angel
|EHF
|ESP
|GARCIA Ignacio / MARIN Andreu
|EHF
|ESP
|ALVAREZ Javier / BUSTAMANTE Yon
|EHF
|FRA
|BONAVENTURA Charlotte / BONAVENTURA Julie
|EHF
|FRA
|GASMI Karim / GASMI Raouf
|EHF
|FRA
|CARMAUX Yann / MURSCH Julien
|EHF
|GER
|GEIPEL Lars / HELBIG Marcus
|EHF
|GER
|MERZ Maike / KUTTLER Tanja
|EHF
|GER
|SCHULZE Robert / TÖNNIES Tobias
|EHF
|GER
|HANNES Christian / HANNES David
|EHF
|GRE
|BETHMANN Andreas / TZAFEROPOULOS Michail
|EHF
|HUN
|BIRO Adam / KISS Oliver
|AHF
|IRI
|MOUSAVIANN Alireza / KOLAHDOUZAN Majid
|AHF
|IRQ
|HUSSEIN Khalid Shakir / IMRAN Fadhil Kadhim
|AHF
|JOR
|ALZAYYAT Akram / EIALAWAD Yasser
|AHF
|JPN
|HIZAKI Kiyoshi / IKEBUCHI Tomokazu
|AHF
|JPN
|TOMOKO Ota / SHIMAJIRI Mariko
|AHF
|KOR
|KOO Bon-ok / LEE Seok
|AHF
|KOR
|LEE Eunha / LEE Gaeul
|EHF
|LAT
|LICIS Renars / SONDORS Zigmars
|EHF
|LTU
|GATELIS Mindaugas / MAZEIKA Vaidas
|EHF
|MDA
|COVALCIUC Alexei / COVALCIUC Igor
|EHF
|MKD
|NACHEVSKI Gjorgji / NIKOLOV Slave
|EHF
|MNE
|PAVICEVIC Ivan / RAZNATOVIC Milos
|EHF
|MNE
|MITROVIC Novica / VESOVIC Miljan
|EHF
|NOR
|KLEVEN Havard / JØRUM Lars
|EHF
|POR
|FONSECA Ricardo / SANTOS Duarte
|EHF
|POR
|CACADOR Ivan / NICOLAU Eurico
|EHF
|POR
|SA Marta / SA Vania
|EHF
|ROU
|NASTASE Cristina / STANCU Simona Raluca
|EHF
|RUS
|ALPAIDZE Viktoriia / BEREZKINA Tatiana
|CAHB
|SEN
|DIOP Cheikh Mohamed Fadel / FAYE Abdoulaye
|EHF
|SLO
|LAH Bojan / SOK David
|EHF
|SRB
|ANTIC Vanja / JAKOVLJEVIC Jelena
|EHF
|SRB
|SEKULIC Marko / JOVANDIC Vladimir
|EHF
|SUI
|BRUNNER Arthur / SALAH Morad
|EHF
|SWE
|KURTAGIC Mirza / WETTERWIK Mattias
|EHF
|SWE
|BENNANI Maria / BENNANI Safia
|CAHB
|TUN
|KRICHEN Samir / MAKHLOUF Samir
|CAHB
|TUN
|BOUALLOUCHA Ismail / KHENISSI Ramzi
|EHF
|TUR
|ERDOGAN Kürsad / ÖZDENIZ Ibrahim
|SCAHC
|URU
|GONZALEZ Gabriel / PRIETO Camilo
|SCAHC
|URU
|SOSA Mathias / LEMES Cristian