Меѓународната ракометна федерација (ИХФ) денеска го објави списокот на судии за натпреварувачката 2020/2021 година. Меѓу 62 пара судии кои ќе работат на ИХФ натпреварувањата, се најдоа и македонските судии, Ѓорѓи Начевски и Славе Николов.

Нашиот најдобар судиски пар е еден од 50-те машки парови кои се најдоа на ИХФ листата. Покрај нив има и 12 женски судиски двојки.

IHF Referee List 2020/21

Continent  Country  Referee couple
CAHB ALG BELKHIRI Youcef / HAMIDI Sidali
SCAHC ARG GRILLO Julian / LENCI Sebastián
SCAHC ARG BURGOS Ruben / DELGADO Gonzalo
SCAHC ARG PAOLANTONI Maria Ines / GARCIA Mariana
EHF AUT BRKIC Radojko / JUSUFHODZIC Andrei
EHF AUT BOLIC Denis / HURICH Christoph
EHF BIH KONJICANIN Amar / KONJICANIN Dino
EHF BLR KULIK Siarhei / NABOKAU Dzmitry
EHF BUL DOYCHINOV Georgi / GORETSOV Yulian
SCAHC BRA MAGALHÃES Daniel
AHF BRN ALMAWT Hussain / ALMARHOON Sameer
AHF CHN CHENG Yufeng / ZHOU Yunlei
EHF CRO GUBICA Matija / MILOSEVIC Boris
EHF CRO LONCAR Davor / LONCAR Zoran
EHF CZE HORACEK Vaclav / NOVOTNY Jiri
NACHC CUB REYES Raymel / ZUÑIGA Alexys
EHF DEN CHRISTIANSEN Karina / HANSEN Line Hesseldal
EHF DEN HANSEN Mads / MADSEN Jesper
CAHB EGY EMAM Alaa / HEDAIA Hossam
CAHB EGY ELSAIED Yasmina / ELSAIED Heidy
EHF ESP RALUY Oscar / SABROSO Angel
EHF ESP GARCIA Ignacio / MARIN Andreu
EHF ESP ALVAREZ Javier / BUSTAMANTE Yon
EHF FRA BONAVENTURA Charlotte / BONAVENTURA Julie
EHF FRA GASMI Karim / GASMI Raouf
EHF FRA CARMAUX Yann / MURSCH Julien
EHF GER GEIPEL Lars / HELBIG Marcus
EHF GER MERZ Maike / KUTTLER Tanja
EHF GER SCHULZE Robert / TÖNNIES Tobias
EHF GER HANNES Christian / HANNES David
EHF GRE BETHMANN Andreas / TZAFEROPOULOS Michail
EHF HUN BIRO Adam / KISS Oliver
AHF IRI MOUSAVIANN Alireza / KOLAHDOUZAN Majid
AHF IRQ HUSSEIN Khalid Shakir / IMRAN Fadhil Kadhim
AHF JOR ALZAYYAT Akram / EIALAWAD Yasser
AHF JPN HIZAKI Kiyoshi / IKEBUCHI Tomokazu
AHF JPN TOMOKO Ota / SHIMAJIRI Mariko
AHF KOR KOO Bon-ok / LEE Seok
AHF KOR LEE Eunha / LEE Gaeul
EHF LAT LICIS Renars / SONDORS Zigmars
EHF LTU GATELIS Mindaugas  / MAZEIKA Vaidas
EHF MDA COVALCIUC Alexei / COVALCIUC Igor
EHF MKD NACHEVSKI Gjorgji / NIKOLOV Slave
EHF MNE PAVICEVIC Ivan / RAZNATOVIC Milos
EHF MNE MITROVIC Novica / VESOVIC Miljan
EHF NOR KLEVEN Havard / JØRUM Lars
EHF POR FONSECA Ricardo  / SANTOS Duarte
EHF POR CACADOR Ivan / NICOLAU Eurico
EHF POR SA Marta / SA Vania
EHF ROU NASTASE Cristina / STANCU Simona Raluca
EHF RUS ALPAIDZE Viktoriia / BEREZKINA Tatiana
CAHB SEN DIOP Cheikh Mohamed Fadel / FAYE Abdoulaye
EHF SLO LAH Bojan / SOK David
EHF SRB ANTIC Vanja / JAKOVLJEVIC Jelena
EHF SRB SEKULIC Marko / JOVANDIC Vladimir
EHF SUI BRUNNER Arthur  / SALAH Morad
EHF SWE KURTAGIC Mirza / WETTERWIK Mattias
EHF SWE BENNANI Maria / BENNANI Safia
CAHB TUN KRICHEN Samir / MAKHLOUF Samir
CAHB TUN BOUALLOUCHA Ismail / KHENISSI Ramzi
EHF TUR ERDOGAN Kürsad / ÖZDENIZ Ibrahim
SCAHC URU GONZALEZ Gabriel / PRIETO Camilo
SCAHC URU SOSA Mathias / LEMES Cristian