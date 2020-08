Иако изгледаше невозможно, сепак, ПСЖ ги помина сите малери и со епски пресврт успеа да стане прв полуфиналист во Лигата на шампионите оваа сезона.

Момците на Томас Тухел за точно 149 секунди успеаја да постигнат два гола и да го свртат резултатот на дуелот со Аталанта во своја полза.

149 – There were just 149 seconds between Marquinhos scoring PSG’s equaliser and Eric Maxim Choupo-Moting scoring their winner to send the French side through to the semi finals of the UEFA Champions League. Drama. pic.twitter.com/dbdHNC7rqs

— OptaJoe (@OptaJoe) August 12, 2020