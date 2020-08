Интересна сцена од трибините, во центарот на вниманието се најде Филипе Кутињо. Баерн по првите 45. минути имаше водство од 4-1 против Барселона во рамките на 1/4 финалето во Лигата на шампионите.

Добро е познато дека Бразилецот е на позајмица во Баерн. По четвртиот гол на бундес-лигашот тој тргна да слави, но сфати дека е под договор со каталонскиот гигант, па само аплаудираше на погодокот.

This. Is. Getting. Out. Of. Hand.

Bayern hit four goals in 30 minutes and Philippe Coutinho is enjoying the show from the bench 👀#Club2020 pic.twitter.com/b1vVokLL0L

