Во 86. минута на мечот во Лисабон при резултат 2:1 за екипата на Лион, Рахим Стерлинг имаше 100% шанса да го врати англискиот тим во игра за полуфинале. Англискиот репрезентативец доби одлучна топка на само 5 метри пред празниот гол на Лион, но го промаши целиот гол. Овој потег можеби и го реши ова четврфинале, затоа што само минута потоа Лион погоди за 3:1.

Raheem Sterling with the worst miss in the history of football, after Yakubu Aiyegbeni.

pic.twitter.com/Du1iQ6dtnC

— Wale Adetona (@iSlimfit) August 15, 2020