Фудбалерите на Лион се изненадувачки патници во последното полуфинале од Лигата на шампионите за оваа сезона. против големиот фаворит Манчестер Сити, Руди Гарсија и неговите момци вечерва во Лисабон обезбедија победа од 3:1 и закажаа полуфинална битка со Баерн (М).

Првото полувреме почна тактични затворено и од двете страни. Се до средината на првиот дел и не видовме зрела шанса за гол. Потоа следуваше една одлична акција на Французите, кои во 24. минута успеаја преку Макс Корне да дојдат до водство од 1:0 и со овој резултат да заминат на одмор.

Она што се очекуваше на стартот на вториот дел и се случи. Манчестер Сити притисна со сите сили и во 69. минута, конечно, успеа да израмни преку Кевин Де Бруине. Голот требаше да биде дополнителен поттик за „граѓаните“, но само 10 минути подоцна нов шок. Муса Дембеле успеа да ја искористи добиената шанса и по вторпат да го донесе Лион во водство.

Во завршницата се се случуваше пред голот на Французите. Во 86. минута и најубавата шанса за израмнување која Стерлинг не успеа да ја претвори во гол од само неколку метри пред празната мрежа на Лион.

Raheem Sterling with the worst miss in the history of football, after Yakubu Aiyegbeni.

pic.twitter.com/Du1iQ6dtnC

— Wale Adetona (@iSlimfit) August 15, 2020