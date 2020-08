Новинарот на Радио Монте Карло, Мохамед Бухафси, денеска објави дека Ливерпул и Тијаго Алкантара и официјално имаат „дил“. Според Бухафси, „црвените“ се договориле за 4-годишна соработка со шпанскиот интернационалец, која треба да биде потврдена во наредните денови.

Според изворот, Алкантара веќе го најавил своето заминување пред своите колеги во Баерн (М), па дури и си ја одбрал куќата каде што ќе се пресели во Ливерпул веднаш по потпишувањето на договорот. Други детали од соработката засега не се објавени.

Agreement between #Liverpool and #Alcantara. Liverpool and the player have reached an agreement over 4 years. The player even announced his departure to England to some of his teammates. Alcantara already found his house. Liverpool and #Bayern must finalize the deal. #RMCsport

— Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) August 16, 2020