Играчот од средниот ред на Манчестер Сити, Кевин Де Бруинe е прогласен за најдобар играч во англиската Премиер лига за сезоната 2019/2020. Меѓу номинираните се најдоа Трент Александар-Арнолд, Џордан Хендерсон, Садио Мане (Ливерпул), Кевин Де Бруине (Манчестер Сити), Дени Ингс (Саутемптон), Ник Поуп (Барнли) и Џејми Варди (Лестер Сити).

Во изминатата сезона 2019/2020, Де Бруине реализираше 20 асистенции, повторувајќи го рекордот во Премиер лигата на поранешниот напаѓач на Арсенал, Тиери Анри. Покрај тоа, Белгијанецот постигна и 13 гола.

Манчестер Сити заврши на второто место во Премиерлигата на крајот на сезоната, со 18 бода заостанување зад Ливерпул.

