Откако Скраменто не успеа да обезбеди мето во плеј-офот започнаа промените во клубот. Прв кој ги напушти „кралевите“ беше Владе Дивац, по пет години одлучи да ја прекине соработката со тимот. Легендарниот српски кошаркар ја извршуваше улогата на генерален менаџер.

По него, очекувано беше да замине уште Србин. Станува збор за Предраг Стојаковиќ, кој пак заменик генерален менаџер во составот на Скраменто.

Додека се најде вистинско решение челниците на клубот на местото на Дивац го поставија Џо Думарс.

Kings assistant GM Peja Stojakovic is expected to step down from his role, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

