Лионел Меси не е далеку од разделба со Барселона, тврдат шпанските медиуми. Доколку се случи ова, каталонскиот гигант нема да биде повеќе истиот, ќе се променат многу работи.

Токму по бројните најави за заминувањето на Аргентинецот во јавноста се огласи Самуел Ето. Човекот кој го претставуваше Меси како негов фудбалски син им порача на челниците да го сменат името доколку останат без првата „виолина“.

Samuel Eto’o (Former Barça player): “Barcelona is Messi and I think that if Messi decides to leave, we have to try and find another name for Barcelona” [marca] pic.twitter.com/1dQ4bAEc9b

