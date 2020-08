Лука Дончиќ постигна 42 поени и се запиша во историјата на НБА-лигата, како единствен играч кој во својот прв натпревар во плеј-офот ја остварил оваа бројка. Ваквиот ефект на Словенецот не беше доволен за триумф над Клиперси, Далас беше поразен со 118-110, за водствот на тимот од ЛА во плеј-офот со 1-0.

На својата неверојатна партија додаде 13-/21, погоди две тројки од шест обиди и имаше 14/15 од линијата за слободни фрлања, зад своето име запиша седум скока и девет асистенции, но и 11 загубени топки.

По завршување на мечот Дончиќ беше самоктиричен.

„Страшно. Никогаш претходно не сум имал толку изгубени топки. Сакам сака да победувам“, рече Дончиќ.

