Англискиот клуб Бристол Сити ги претстави новите дресови за сезоната 2020/21. Се работи за две варијанти, првата е кога клубот игра на домашен терен и втората гарнитура е за гостинските натпревари.

За ова „шаренило“ навивачите се поделени, дел сметаат дека се фантастични, дел дека се грди. Имено компанијата „Хумел“ се врати во минатото, ист таков дрес носеше данскиот голман Петер Шмајхел кога Данска стана европски првак во 1992 година.

DK won the Euro in 1992 with that shirt. pic.twitter.com/tkSIPY9A7r

— Kasper Eriksen (@lordnelson60) August 20, 2020