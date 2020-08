Севиља одново е шампион во Лигата на Европа. Андалужаните е специјалисти за ова натпреваување, кога и да играат го освојуваат. Го освојуваа трофејот во 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и сега во 2020 година. Со шест трофеи се рекордери во ова натпреварување.

Вечерва во финалето го совладаа Интер со 3:2.

Да кажеме дека Севиља и донесе на Шпанија уште еден трофеј во Лига Европа. Шпанија е лидер со вкупно 12 трофеја од 17 финалиња. Второто место го делат Англија и Италија со по девет трофеја во второто по квалитет европско натпреварување.

Да кажеме дека Севиља првите два трофеја ги освои со Хуанде Рамос на клупата, следните три ги освои со Унаи Емери, сега победи со Јулен Лопетеги како кормилар.

Па овие фотографии се за историја.

