Севиља се мајстори за Лигата на Европа. Имаат 100% ефект во ова натпреварување или во превод шест финалиња исто толку победи. Вечерва во финалето во Лига Европа одиграно во Келн андалузиската екипа го совлада Интер со 3:2 и така се закити со шестиот трофеј во Лигата на Европа.

Во ова возбудливо и ефикасно финале, Севиља му покажа на големиот Интер кој е главен во Лига Европа. Во клупските витрини покрај пехарите од 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, Севиља додаде уште еден.

Мечот имаше интересен тек.

Поведоа „нероаѕурите“ со голот на Ромелу Лукаку од пенал во 5. минута. Диего Карлос направи прекршок врз Лукаку во својот шеснаесетник, а судијата Макеле покажа пенал.

Лукаку го погоди голот и со тоа Белгиецот постигнува гол на 11 меча по ред во Лигата на Европа (вклучувајќи ги и настапите за Манчестер Јунајтед). Изедначувањето стигна во 12. минута. Навас нафрли, а Де Јонг со глава го совлада Хандановиќ.

Во 34. минута одново Де Јонг со глава, сега на нафрлување на Банега, го совлада Хандановиќ за пресврт. Меѓутоа за ново изедначување, сега на 2:2 се погрижи Годин само една минута подоцна. Брозовиќ нафрли од слободен удар, а Годин со глава ја погоди мрежата.

Во 74. минута Карлос на супер начин се „извади“ за грешките од првиот дел. Начека една топка и ја шутна со ножички, топката го удри Лукаку и заврши во мрежата. Супер потег, супер гол за победа од 3:2 и нов трофеј.

GOAL Inter! Lukaku scores from the spot. #UEL #UELfinal #FORZAINTER pic.twitter.com/ZsV7KyVCVU

GOAL! De Jong scores a fantastic header to give Sevilla the Lead. #UEL #UELfinal #SEVINT pic.twitter.com/3fNbIOlmMA

GOAL INTER! Godin scores a powerful header to equalize for Inter. #UEL #UELfinal #FORZAINTER pic.twitter.com/dAt8t6YwgT

GOAL Sevilla! Diego Carlos sees his shot come off Lukaku to put Sevilla ahead. #UEL #UELfinal

pic.twitter.com/tTHJnHylST

— Football World (@FTTV10) August 21, 2020