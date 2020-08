Продолжуваат проблемите за клубовите кои настапуваат во европските купови, а со тоа се појавуваат и проблеми за УЕФА. Шампинот на Словачка Слован Братислава ќе испадне од квалификациите за Лигата на шампионите без борба.

Причината е коронавирусот, а екипата на Слован не го одигра мечот со Класквик од Фарските Острови. Пред неколку денови тимот од Словачка отпатува на Фарските Острови, а во нивните редови имало едно лице позитивно на КОВИД-19. Поради тоа целата екипа морала да оди во карантин и не можеше да го одигра мечот во среда поради што УЕФА одлучи на Слован да му даде втора шанса. Мечот е поместен за 48 часа, односно требаше да се одигра денеска, а Слован имаше доволно време да испрати младински тим да го замени првиот тим во мечот со Класквик. А и во младинскиот тим имало еден позитивен на коронавирус, поради што мечот е откажан.

„Ние ги направивме сите напори да го одиграме натпреварот. Но УЕФА го откажа мечот, а сега чекаме насоки што да правиме натаму. Чекаме и ќе видиме што ќе се случува. Ние направивме се што побараа од УЕФА, имавме доволно фудбалери со негативен тест на коронавирус. Но УЕФА одлучи да не ризикува и го откажа мечот“, изјави директорот на Слован Иван Кмотрик.

A player in the SECOND squad Slovan Bratislava have flown over to the Faroe Islands has tested positive for COVID.

Health authorities won’t allow that team to play EITHER. KI Klaksvik almost certain to be given 3-0 UCL win and play Young Boys in Switzerland in 2QR. https://t.co/hYlEFDDdL1

