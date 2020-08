Приштина е во центарот на вниманието. Косовскиот тим нема среќа, откако во составот имаше дури осум заразени членови со коронавирусот, веднаш се врати во својата земја. Противникот Линколн од Гибралтар не сакаше да слушне да игра против оваа екипа.

Условот е косовскиот претставник да дојде со тим кој нема ниту еден позитивен случај. Тука во помош се јавија другите косовски клубови кои понудиле играчи на тимот да го игра мечот. Станува збор за клубовите на Фероникели, Лап, Трепча, Фљамуртари, Балка и Дреница.

Приштина промени 20 фудбалери, но новите тестови покажаа дека еден фудбалер е позитвен на „Ковид-19“. Ова значи дека им се заканува елиминација, нема да биде чудо доколку УЕФА го завери дуелот со службена победа за Линколн.

New positive #COVID19 case in Newly formed KF Prishtina team ahead of their trip to Gibraltar.

😐 pic.twitter.com/moJEEZAsCY

