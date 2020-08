На стадионот „Рајн Енерџи“ во Келн се игра финалето во Лига Европа помеѓу Севиља и Интер. На полувреме резултатот е 2:2. Поведоа „нероаѕурите“ со голот на Ромелу Лукаку од пенал во 5. минута. Диего Карлос направи прекршок врз Лукаку во својот шеснаесетник, а судијата Макеле покажа пенал.

Лукаку го погоди голот и со тоа Белгиецот постигнува гол на 11 меча по ред во Лигата на Европа (вклучувајќи ги и настапите за Манчестер Јунајтед). Изедначувањето стигна во 12. минута. Навас нафрли, а Де Јонг со глава го совлада Хандановиќ.

Во 34. минута одново Де Јонг со глава, сега на нафрлување на Банега, го совлада Хандановиќ за пресврт. Меѓутоа за ново изедначување, сега на 2:2 се погрижи Годин само една минута подоцна. Брозовиќ нафрли од слободен удар, а Годин со глава ја погоди мрежата.

Да кажеме дека во 14. минута тренерот на Интер Антонио Конте си доби жолт картон поради жестоки протести кон судијата за недосуден пенал поради наводно играње со рака на Диего Карлос во шеснаесетникот.

GOAL Inter! Lukaku scores from the spot. #UEL #UELfinal #FORZAINTER pic.twitter.com/ZsV7KyVCVU

GOAL! De Jong scores a fantastic header to give Sevilla the Lead. #UEL #UELfinal #SEVINT pic.twitter.com/3fNbIOlmMA

GOAL INTER! Godin scores a powerful header to equalize for Inter. #UEL #UELfinal #FORZAINTER pic.twitter.com/dAt8t6YwgT

Romelu Lukaku has now scored in ELEVEN consecutive #UEL games:

☑️ Wolfsburg

☑️ Young Boys

☑️ Young Boys

☑️ Dynamo Kyiv

☑️ Dynamo Kyiv

☑️ Ludogorets

☑️ Ludogorets

☑️ Getafe

☑️ Leverkusen

☑️ Shakhtar

☑️ Sevilla

Just try and stop him. pic.twitter.com/bpyQhXnnhW

— William Hill (@WilliamHill) August 21, 2020