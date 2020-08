Добро е познато дека голем дел од натпреварите во целиот свет засега се играат без публика. Но, се чини вака не беше на финалната пресметка во Лига Европа. Во отсуство на вистинските фанови, се пуштаат звучни ефекти од навивање и слично, но синоќа можеше да се забележи поинаква атмосфера.

Се претпоставува дека неколку навивачи на Севиља облечени во костуми успеале да го излажат обезбедувањето. Тие гласно ги бодреа своите момци во текот на целиот меч.

Дали навистина се фанови или пак членови на шпанскиот тим останува да биде познато наскоро…

If you’re watching #SEVINT with crowd FX you really need to grow up and switch to no FX – there’s a couple of hundred Sevilla fans in there wearing suits disguised as officials making an almighty racket 👌👌👌

— Trevor Ward 🇪🇺 (@willwrite4cake) August 21, 2020