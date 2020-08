Во плеј-офот во НБА лигата очигледно полека зовриваат страстите. На вечерашниот дуел меѓу Орландо и Милвоки, изби тепачка на теренот.

Средбата се игра во овие моменти, но во втората четвртина физички се пресметаа Марвин Вилијамс и Џејмс Енис. По акцијата на Орландо, се случи туркање во рекетот, а потоа и отворена пресметка на кошаркарите, која изгледаше вака:

James Ennis and Marvin Williams got into it 😳 pic.twitter.com/mHdXwjzDky

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020