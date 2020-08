Тренерот на Торонто Рапторс, Ник Нурс е прогласен за тренер на годината во НБА-лигата.

Торонто повторно го има најдобриот стратег во сезоната, откако Нурс ги предводеше Репторс до шампионскиот прстен минатата сезона. Годинава по рестартирањето на сезоната во Орландо, неговиот тим беше особено воодушеви со играта.

The @raptors Nick Nurse is your 2019-20 Coach of the Year! 👏#NBAAwards pic.twitter.com/n56GlnEmIH

— NBA TV (@NBATV) August 22, 2020