Последните информации кои вечерва доаѓаат од Островот велат дека Лестер и Челзи постигнале договор за потписот на левиот бек Бен Чилвел. Според информациите, постигнат е договор на 5 години, а вредноста на трансферот е 52 милиони евра.

Сега на ред е Челзи да се ослободи од Емерсон Палмиери за кој во мометов најзагреан е Интер. Челзи исто така продолжува да се бори за потписот на Каи Хаверц, за кого Баер (Л) бара фиксни 100 милиони евра. Челзи наводно понудил 80 кои со бонуди можат да се искачат и до 90 милиони евра.

Done deal! #Chilwell to #Chelsea from #Leicester. 5-year contract. Then #Blues want to close Kai #Havertz. Marina will raise the bid from €80M (add-ons included) to €90M (bonuses included). #Leverkusen ask always €100M to sell him,but Kai are pushing to join #CFC @NicoSchira

— CHELSEA FC TRANSFERS (@Cfc_Guru) August 22, 2020