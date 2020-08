Ако за некоја титула можеме да кажеме дека е потполно заслужена, оваа на Баерн (М) се чини е без ниту една дамка. Ваква доминација на еден тим во рамките на една сезона од Лигата на шампионите, досега не е забележана.

Баерн (М) оваа сезона одигра 11 мечеви од групната фаза до финалето и обезбеди – 11 победи! Без загубен бод во групата (6 од 6) и уште 5 победи во нокаут фазата, само ја потврдија неверојатната сезона на германскиот шампион. Вакво постигнување во најсилното европско клупско натпреварување досега немал ниту еден друг тим низ историјата.

Фантастично!

100% – FC Bayern München are the first side in European Cup/Champions League history to win 100% of their games in a single campaign en route to lifting the trophy (11 wins). Flawless. #PSGFCB #UCLfinal pic.twitter.com/taT6pn23Ik

