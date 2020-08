ЛА Лејкерс направи целосен пресврт во првата рунда во плеј-офот, дојде до новата победа над Портланд (116-108) и поведе со 2-1.

Блејзерси во првите две четвртини го држеа мечот во егал, имаа дури и предност, но се беше решено во третиот период, кој им припадна на Лејкерс со 29-40. Токму оваа игра на крајот беше клучна за втората победа во низа на тимот од ЛА.

Леброн Џејмс со 38 поени и 12 скока беше прв стрелец, зад него беше Ентони Дејвис со 29 поени и 11 скока. На другата страна Лилард запиша 34 поени.

На оваа средба Леброн прескокна двајца кошаркари кога станува збор за статистичките бројки во доигрувањето. Тој се искачи на второто место на табелата по бројот на победи, има 158, една повеќе од Тим Данкан, лидер е Дерек Фишер со 161.. Второто остварување на „кралот“ е бројот на постигнаѕи тројки, по овој дуел има 375, три повеќе од Клеј Томпсон, лидер е Стеф Кари со 470.

* @KingJames moves up to No. 2 on the all-time playoff wins list with his 158th W, trailing only @derekfisher (161). LeBron passed Tim Duncan, now in 3rd with 157 wins.

— Mike Trudell (@LakersReporter) August 23, 2020