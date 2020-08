Извонредно прво полувреме од финалето на Лигата на шампионите во Лисабон. Бројни шанси, но за жал без гол.

Динаничен почеток на мечот кој веднаш покажа дека и двата тима нема премногу да тактизираат. Во 14. минута видовме одличен напад на ПСЖ и изблокиран обид на Мбапе, откако Кимих стигна во последен момент. Фантастична шанса за ПСЖ имаше во 18. Минута, кога ПСЖ изведе брз напад, но ударот на Нејмар, голманот на баварците Нојер го запре со последни сили.

Double save by Manuel Neuer to deny Neymar. #UCLfinal #PSGBayern

Само 4 минути подоцна возвратија Германците. Левандовски ја прифати топката во шеснаесетникот на парижани, биеше, но истата заврши во дирекот на Навас.

Огромна шанса имаше Ди Марија во 24. минута. Доби топка в лево, но Аргентинецот биеше високо над голот.

Минута подоцна Баерн (М) остана без првиот централен дефанзивец Боатенг. Тој се повреди и мораше да го напушти теренот, а на негово место во игра се најде Зиле.

Неверојатна шанса имаше и Левандовски во 32. минута, но Навас ги покажа своите фантастични рефлекси и не дозволи гол за Германците.

Keylor Navas with a great save to deny Lewandoski #UCLfinal #PSGBayern

За крај на првиот дел, уште една фантастична шанса за ПСЖ, но Мбапе не искористи катастрофална грешка на дефанзивата на Баерн и од непосредна близина не успеа да го совлада Нојер.

How could Mbappe miss that? He should've done better #UCLfinal #PSGBayern



