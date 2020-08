И покрај молбите од градските власти, во пресрет на вечерашното финале на ЛШ меѓу ПСЖ и Баерн, илјадници навивачи на францускиот шампион излегоа на улиците, подготвувајќи шампионска фешта.

Meanwhile in Paris this afternoon. 👏 pic.twitter.com/eipupVleyr

Дел од оние кои сакаа мечот да го гледаат на стадионот на ПСЖ мво Париз, веќе се наместија пред поставените видео-бимови на „Паркот на Принцовите“.

A #UCLFinal watch party at the Parc des Princes as PSG aim to make history. 🏟 pic.twitter.com/ht5yAG1PUB

