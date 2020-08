ПСЖ и оваа година не успеа да ја освои ЛШ. Нејмар и неговите соиграчи стигнаа на чекор до европскиот врв, но потклекнаа пред германскиот великан.

По мечот, многу играчи на ПСЖ паднаа на тревата, а некои како Нејмар пролеаја и по некоја солза. Во својата кариера, Нејмар, кој е најскапиот фудбалер на сите времиња, освои само една титула во Лига на шампиони, во 2015 година со Барселона.

A heartbroken Neymar had to be consoled after the whistle 💔 pic.twitter.com/z6zFbBg9A1

