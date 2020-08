По пауза од 7 години, германскиот шампион Баерн (М) повторно е на европскиот фудбалски трон. Во 65. финале на Лигата на шампионите, вечерва во Лисабон, Баерн (М) со минимални 1:0 го совлада ПСЖ и по шестипат во својата клупска историја го освои највредното европско клупско одличје.

Парижани кои конечно дочекаа финале во ЛШ не успеаја во првиот обид да стигнат до „пехарот со уши“. Одлуката за новиот европски шампион стигна во првите 15 минути од вториот дел, кога баварците преку Коман погодија за победа и нова европска титула.

Стартот на натпреварот веднаш покажа дека и двата тима нема премногу да тактизираат. Во 14. минута видовме одличен напад на ПСЖ и изблокиран обид на Мбапе, откако Кимих стигна во последен момент. Фантастична шанса за ПСЖ имаше во 18. Минута, кога ПСЖ изведе брз напад, но ударот на Нејмар, голманот на баварците Нојер го запре со последни сили.

Само 4 минути подоцна возвратија Германците. Левандовски ја прифати топката во шеснаесетникот на парижани, биеше, но истата заврши во дирекот на Навас.

Огромна шанса имаше Ди Марија во 24. минута. Доби топка в лево, но Аргентинецот биеше високо над голот.

Минута подоцна Баерн (М) остана без првиот централен дефанзивец Боатенг. Тој се повреди и мораше да го напушти теренот, а на негово место во игра се најде Зиле.

Неверојатна шанса имаше и Левандовски во 32. минута, но Навас ги покажа своите фантастични рефлекси и не дозволи гол за Германците.

За крај на првиот дел, уште една фантастична шанса за ПСЖ, но Мбапе не искористи катастрофална грешка на дефанзивата на Баерн и од непосредна близина не успеа да го совлада Нојер.

Во второто полувреме, темпото на игра се намали. Сепак, тоа не значеше затворен фудбал, напротив. И двата тима се обидуваа да креираат шанси, а првата стигна во 59. минута, по која и веднаш видовме гол. Извонредно уфрлување од косо на Кимих, директно в чело го погоди Коман, кој умешно ја спушти топката во голот на Навас.

Во продолжението Баерн имаше уште две убави можности, но не успеа да зголеми.

Најубавата шанса за ПСЖ стигна во 70. минута. Одлучно уфрлување на Маркињос, прими топка, биеше од прва, но Нојер постави нога и не дозволи топката да заврши зад неговиот грб.

Во 84. минута Кутињо се обиде од слободен удар, но биеше само крај голот. До крајот ПСЖ се обиде уште во неколку наврати, но Нејмар, Мбапе и Чупо-Мотинг не успеаја да постигнат гол за израмнување.