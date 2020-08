Арсенал денеска објави дека постигнал договор за комплетен откуп на договорите на двајца фудбалери кои половина од минатата сезона ја минаа во нивните редови.

Станува збор за бразилскиот стопер Пабло Мари и десниот бек од Португалија Седрик Соарес.

Договорот на Пабло Мари е откупен од Фламенго, кому Арсенал му плати 8 милиони евра. Седрик Соарес играше како позајмен од Саутемптон, а Арсенал нема да мора да плати обештетување бидејќи неговиот договор со неговиот сега веќе поранешен клуб истече.

Мари го пропушти најголемиот дел од сезоната поради повреда, додека Соарес имаше пет настапи во Премиер лигата.

✍️ We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals.

