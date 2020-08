Навивачите на Барселона масовно протестираат по последните случувања во клубот. Најголемата ѕвезда Лионел Меси одлучи да си оди со образложение дека ова раководство на Барса нема јасен план за враќање на клубот на победнички патеки. А откако Меси и официјално го испрати барањето за раскин на договорот, навивачите на клубот излегоа на улица и протестираа поради лошата работа на раководството. Тие бараа оставка од претседателот Жозеп Марија Бартомеу и неговите колеги за кои сметаат дека катастрофално го водат клубот. Причините се затегнатите односи со фудбалерите, честото менување на тренери, а и резултатите во последно време – губењето на титулата оваа сезона и дебаклот од Баерн во ЛШ (8:2) и тоа што трета сезона по ред каталонскиот клуб не успева да дојде до завршницата притоа доживувајќи убедливи порази – Рома, Ливерпул, Баерн.

Кружеа информации дека Бартомеу ќе си поднесе оставка, но тој ги демантираше истите со одговор дека останува дури и Меси да си замине од „Ноу Камп“.

Barcelona fans have gathered outside Camp Nou and have a clear message. 😳 pic.twitter.com/34P9J1z8u0

— Squawka News (@SquawkaNews) August 25, 2020