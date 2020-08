Андреа Пирло е нов тренер на Јувентус, а тој веќе почна да ја гради екипата за новата сезона. Првиот играч кој пристигна во торинскиот гигант е младиот Вестон Мекени. Се работи за 22-годишен фудбалер за врска кој досега играше за Шалке и кој на 32 меча минатата сезона впиша три гола.

Инаку Мекени е репрезентативец на САД, а утре ќе ги помине лекарските прегледи и ќе стави потпис на договор. Тој доаѓа на позајмица со тоа што Јувентус има опција да го купи за 18 милиони евра, пишуваат италијанските медиуми.

