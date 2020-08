НБА-лига потврди дека трите средби кои беа синоќа на програмата се одложени поради протест на играчите по новата тортура од страна на полицијата врз афорамериканскиот народ.

Во исчекување на најнови информации околу продолжението на плеј-офот, кошаркарите преку социјалните мрежи испратија пораки, најсилно одекна на Леброн Џејмс.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT

— LeBron James (@KingJames) August 26, 2020