Англискиот вицешампион Манчестер Сити ја претстави третата гарнитура на дресови за новата сезона 2020/21. „Пума“ се одлучи за ориентален (пејсли) дизајн, во форма на капки закривени на крајот. Овој децен бил многу популарен во 18 и 19 век во Арапските земји, а Сити во соработка со Пума одлучи да го стави на својот дрес, но се разбира малку модификувано и модернизирано.

Manchester City unveil their third kit for 2020/21

