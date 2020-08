МАРИБОР – КОЛРЕЈН

They may have conceded almost straight away…but what a way for @ColeraineFC to take the lead through James McLaughlin.

Watch ➡️ https://t.co/DEFb5TD2nu@BBCSport | @BBCMOTD | @EuropaLeague #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/nBt5IE7joL

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) August 27, 2020