УЕФА ги одбра најдобрите фудбалери кои во штотуку завршената сезона настапуваа во Лигата на шампионите. Очекувано, најголема бројка се од шампионот Баерн Минхен – девет. Интересно е што на листата нема место за Кристијано Роналдо.

Тука се Лионел Меси, Мбапе, Де Брујне.

Еве како изгледа тимот на сезоната:

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season 🙌

➡️ Who would be the first name on your teamsheet?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020