Патот на Новак Ѓоковиќ до финалето не беше едноставен. Најдобриот тенисер во светот за време на полуфиналната пресметка против мина низ вистински пекол, не само што мечот беше неизвесен, тој се соочуваше со големи проблеми во текот на истиот.

Ноле го совлада Роберт Баутиста-Агут по по многу пресврти со 4-6, 6-4, 7-6 и покрај што трпеше болки. Прво имаше стомачни проблеми, па откако зема антибиотик, го продолжи мечот. Но, ова не беше крајот, беше принуден да побара медицински тајм-аут поради болки во вратот, по кратката масажа се врати на теренот и го доби дуелот.

Djokovic holds from 15-30 to stay on serve in the second set & lead 2-1, but he has called the trainer and the doctor by the look of things.

Doctor gives him some meds, then Djokovic dons a mask & visor for an MTO. Physio working on his neck. pic.twitter.com/8ZMzGt6Hef

— Live Tennis (@livetennis) August 28, 2020