Домашниот велосипедист Жулиан Алафилип е победник на втората ера на 107. издание на Тур де Франс. Со денешната победа, Французинот ја преема жолтата маичка и лидерската позиција во генералниот пласман.

Алафилип дојде до победата со одличен финиш пред Швајцарецот Хирш. Французинот 186 километри долгата полу-ридска етапа во Ница ја мина со време од 4:55,27 часа, што беше доволно тој да го преземе лидерското место од вчерашниот победник на премиерната етапа, Норвежанецот Криштоф.

💪 A long lasting breakaway before the final battle and 🇫🇷 @alafpolak1‘s win to claim the Yellow Jersey. 💛

🎬 Enjoy the 1’ highlights of the #TDF2020 second stage. #TDFunited pic.twitter.com/oashXy6ZFw

— Tour de France™ (@LeTour) August 30, 2020