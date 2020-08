Јанис Адетокумбо влезе во историјата на најсилното светско клупско натпреварување по триумфот на Милвоки над Орландо од 118-104, со кој неговиот тим обезбеди место во следната рунда на плеј-офот со конечни 4-1.

Грчкиот ѕвер за 28. минути во игра постигна исто толку поени, со одлични 11/17 од игра. Беше прв стрелец, најдобар скока со 17 скока, а зад своето има запиша уште три асистенции.

Со овој учинок тој првата рунда од доигрувањето ја заокружи со просек од 30,6 поени, 16 скока и 6 асистенции по натпревар, и постана вториот кошаркар во историјата на НБА-лигата, кој во плеј-офот имач просек од над 30 поени, 15 скока и 5 асистенции.

.@Giannis_An34 (30.6 PPG, 16.0 RPG, 6.0 APG) becomes the 2nd player to average 30+ PPG, 15+ RPG and 5+ APG in an #NBAPlayoffs series.

Elgin Baylor did so three times (1960, 1961, 1968). pic.twitter.com/s6rSKlLBUI

— NBA (@NBA) August 30, 2020