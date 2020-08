Лука Дончиќ очигледно е ноќна мора за противниците во НБА лигата. Еден од најпогодените во плеј-оф серијата со ЛА Клиперс е Морис, кој на минатиот меч намерно го згазна Словенецот по повредениот зглоб, а вечерва во шестиот меч од првата рунда на плеј-офот имаше уште еден крајно идиотски потег.

here we go pic.twitter.com/JwGvGggKUf

— Rob Perez (@WorldWideWob) August 30, 2020