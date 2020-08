Шест од осум серии во првиот плеј-оф круг се завршени, една од нив ќе биде одлучена со мајсторка, откако Денвер Нагетс ја совлада Јута со 119-107 и изедначи на 3-3.

Јунак на Нагетс одново беше Канаѓанецот, Џамал Мареј, кој втор пат по ред постигна 50 поени, беше одличен во реализацијата од имаше 17/24, погоди девет од 12 тројки. Во целата серија Мареј има просек од 34 поени по натпревар, а во последните три меча дури 47,3.

На овој начин тој влезе во историјата на НБА-лигата. Само двајца играчи постигнале повеќе поени на три натпревари, а потоа се иконите, Џери Вест во 1965 и Мајкл Џордан во 1988 година.

Jamal Murray has scored 142 points over his last three games. FROM ELIAS: Only two players in NBA history have scored more points over a three-game span in the playoffs. Jerry West (overlapping span in 1965) and Michael Jordan (1988). pic.twitter.com/dITysd3hbI

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 31, 2020